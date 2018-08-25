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| | В России Huawei меняет старые смартфоны на новые

В России Huawei меняет старые смартфоны на новые

Сегодня, 22:21

Производитель усиливает свое присутствие в стране, предлагает низкую стоимость, открывает фирменные торговые точки и проводит разные акции.

 

Теперь Huawei меняет устаревшие смартфоны на новые, причем клиент может отдать не только модели, разработанные именно этой фирмой, а и другие гаджеты иных компаний. Например, ежели старый смартфон был оценен в 20 тысяч рублей, но покупатель может получить устройство на эту же сумму без всяческих доплат.

Производится обмен по всей территории России. Узнать ориентировочную стоимость телефона можно на официальной сайте. Обменять можно также и поломанные модели, к примеру, с неработающим микрофоном или другими дефектами.

Ныне ритейлер из России Cstore запускает акцию, в ходе которой можно бесплатно получить новые iPhone, MacBook и iPad. Для этого в торговые точки компании нужно сдать старые ноутбуки Apple и если ценник окажется очень высоким, то можно приобрести без оплаты новую технику американского производителя.


Никита Готский
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