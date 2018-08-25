«Мегафон» подло кинул на деньги своих абонентов

Услуги сотового оператора вынуждают клиентов платить больше денег и сбивают людей с толку.

«Мегафон», когда-то считавшийся одним из честных сотовых операторов в стране, подло кинул на деньги своих абонентов. Речь идёт о недавних действиях компании, а именно об изменении условий списания абонентской платы на интернет-опциях, подключенных у многих для девайсов и модемов.

Новые условия доставляют миллионам абонентов «Мегафона» немало трудностей. Так, как теперь за интернет-трафик нужно оплатить на 28 дней, а не на 30 как раньше.

Это значит, что клиентам сотового оператора придется платить 13, а не 12 раз за один год. К этому можно добавить ещё один минус – фиксированная ранее дата списания средств отныне станет «плавающей». Абоненты «Мегафона» негодуют от новых нововведений, но компания на это не обращает внимания.

В отличие от «Мегафона» сотовый оператор «МТС» решил запустить нечто хорошее - довольно выгодный тарифный план. Его стоимость составляет только 6 рублей в сутки, а клиенты получают массу возможностей, в том числе 20 Гб мобильного интерната, 500 SMS и 500 минут на разговоры.

Татьяна Преображенская