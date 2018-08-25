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| | Стоимость Xiaomi Mi Band 3 в РФ снизилась до рекордной отметки

Стоимость Xiaomi Mi Band 3 в РФ снизилась до рекордной отметки

Сегодня, 19:47

Подобное выгодное предложение действует на территории «серого» рынка РФ, тогда как официальные магазины предлагают приобрести фитнес-трекер по завышенной как минимум в 2,5 раза цене.

 

Сейчас цена на спортивный девайс в неофициальных точках практически сравнялась с его стоимостью в Китае, снизившись до рекордной отметки в 1 850 рублей. «Новая» цена соответствует устройству, в котором отсутствует модуль NFC.

Xiaomi Mi Band 3 оснащен 0,78-дюймовым OLED-экраном с разрешением 128 на 80 пикселей си поддержкой сенсорного управления. Фитнес-трекер также оборудован мощным аккумулятором на 110 мАч, позволяющим ему автономно функционировать на протяжении 15 – 20 дней. Гаджет может подключиться к смартфону благодаря модулю Bluetooth 4.2 BLE. Еще одним его преимуществом является защита от воды и по стандарту IP68.

Кроме того, некоторые магазины предлагают приобрести не просто спортивный девайс, но и ремешки к нему, представленные в синем, черном и красном цветах. Легкость процесса смены ремешка делает Xiaomi Mi Band 3 еще боле удобным в использовании.


Пойда Анна
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