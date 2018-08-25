Nintendo выпустила тизер своего нового приложения

Приложение InkyPen позволит пользователям перемещаться в нереальный мир не только во время игры, но и во время чтения комиксов.

Именно эта функция является основой в новом приложении InkyPen, выпускаемом Nintendo Switch. 8-секундный тизер появился в Сети недавно, но уже успел оставить у поклонников консоли полярное мнение о нововведении. Первое, что расстроило некоторых фанатов игр и комиксов – для использования приложения придётся ежемесячно выкладывать 8 американских долларов. Каталог комиксов будет содержать работы известных авторов: Эндрюса МакМила, Dynamite, IDW, les Humano?des Associ?s, Valiant и многих других.

Но довольно низкая цена за подписку привнесла ещё больше разочарований. Коллекция комиксов не будет пополняться работами студий DC и Marvel. Хотя и от этих авторов можно ожидать подарок в честь такого значимого нововведения: в ролике заметны отрывки некоторых популярных комиксов, созданных студиями. Навигация по страницам будет осуществлять просто – клавишами управления консоли.

Елизавета Трюфель