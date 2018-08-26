Эксперты сопоставили Samsung Galaxy Note9 с последним iPhone X Plus

В рамках видеоролика специалист с ресурса MacRumors протестировали флагманский смартфон от южно-корейской фирмы и макет от «яблочной» компании, так как эта модель еще не поступала в продажу и находится лишь на стадии анонса.

В ходе сравнения 6,4-дюймового Samsung Galaxy Note9 и 6,5-дюймового iPhone X Plus эксперты убедились, что первый аппарат превосходит второй размерами. В результате американская новинка гораздо удобнее в эксплуатации, так как она помещается в руке.

Однако флагман от Samsung получил 3,5-миллиметровый разъём для наушников, дактилоскопический датчик, размещенный на задней панели, и слот под стилус S-Pen, тогда как новая модель iPhone лишена всех этих благ. Кроме того, корейский гаджет оснащен дисплеем без выреза, тогда как его «конкурент» создан в безрамочном дизайне с «бровью», повторяя прошлую модель iPhone X.

Выход iPhone X Plus намечен на осень текущего года, при этом его цена будет варьироваться в пределах 700 долларов. Но это далеко не всё, что компания Apple собирается в ближайшее время предложить своим покупателям. Сейчас специалисты трудятся над доработкой инновационной энергосберегающей технологии, предназначенной для дисплеев новой линейки смартфонов и смарт-часов, которая позволит продлить время автономной работы устройств. Сбережение энергии станет возможным за счет перехода от OLED-дисплеев к LTPS TF-технологии.

Ранее появилась информация о частичном сходстве гаджета SX от Elephone с iPhone X Речь идет исключительно о дизайне, а не технических характеристиках, при этом сходство будет особенно заметно на лицевой панели.

Пойда Анна