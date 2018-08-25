Valve вспомнила о своих играх: Новый персонаж Grimstroke уже появился в Dota 2

Обновление добавило в игру очередного героя.

Герой по имени Grimstroke, добавленный в последнем обновлении, уже доступен для выбора в Dota 2. Еще один персонаж - Mars - появится в игре этой зимой. Разработчики представили новых героев на выставке The International 8. Grimstroke пригодится при ведении удаленного боя. Mars озлоблен, поскольку у него отняли близких. В Dota 2 этот персонаж получил жезл для управления судьбами людей. Grimstroke способен махать кистью по прямой линии, он запускает к врагам фантома, от которого не так просто отбиться. Этот герой вымазывает себя и партнеров чернилами, а они делают их неуязвимыми. Еще Grimstroke связывает противника с ближайшим союзником, и они не могут разойтись.

Компания-разработчик Valve вплотную занялась улучшением своих игр. Ранее организация она обновила Counter-Strike: Global Offensive. В игре заметили уникальный пистолет-пулемет MP5-SD с надежно прикрепленным глушителем. Выстрелы от этого оружия невозможно услышать на расстоянии нескольких метров.

Домбровский Сергей