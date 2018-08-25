Самым продаваемым товаром Apple является совсем не iPhone

Таким товаром до начала прошлого года значился кабель 3,3 Lightning-to-USB 2.0, который предназначен для подключения к компьютеру.

Недавно работники компании Ceros решили проанализировать статистику популярности продаваемых товаров компании Apple. Помимо данного кабеля, во второй половине прошлого года самым продаваемым товаром являлся переходник для 3,5-мм наушников. В то время мировой бренд выпустил в продаже iPhone 7, у которого не было данного разъема. Однако после этого популярность перекочевала к беспроводным наушникам AirPods. В заключение специалисты составили рейтинг, в котором лидерство занимает кабель 3,3 Lightning-to-USB 2.0, второе место завоевали беспроводные наушники EarPods, которые шли с микрофоном. Следующие две позиции с переменной частотой делили между собой Apple TV и ноутбук MacBook Air.

Однако в нынешнем году позиции поменяли наушники EarPods с разъемом для кабеля Lightning. Сами же смартфоны iPhone в списке вообще не упоминались. Предположительно, продажи смартфонов за данный период существенно отличаются от продаж остальных товаров данной компании.

Анна Котова