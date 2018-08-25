Камера Google Pixel 3 XL составит конкуренцию аналогам от Huawei и Samsung

Инсайдерский «слив» о новинке от Google вызвал интерес специалистов. Они решили сравнить камеры Pixel 3 XL и недавно официально появившегося в продаже Samsung Galaxy Note 9..

Чтобы повысить ставки к ним был добавлен лидер среди камерофонов Huawei P20 Pro. При изучении динамического диапазона камеры Pixel 3 XL, эксперты определили, что он опережает по этому показателю свои аналоги. То же самое касалось детализации и насыщенности фотографии. В смартфоне Google обнаружилась функция для увеличения яркости снимка без потери качества. При этом у конкурента Galaxy Note 9 цветовая насыщенность на высоком уровне, но при увеличении картинки качество ухудшается.

Эксперты, изучив другие параметры ещё не вышедшего Google Pixel 3 XL, полагают, что при некоторых различиях в функциональных характеристиках изделий он составит достойную конкуренцию признанным флагманам компаний-конкурентов. Выход смартфона от Google ожидается в октябре. В новом гаджете будет беспроводное зарядное устройство, дисплей от LG, 6 Гб оперативки и 128 Гб встроенной памяти. Предполагаемая цена изделия около 1000 долларов.

Дмитрий Брокгауз