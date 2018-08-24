Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

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Вывалила пузяо погреть: Фриске затравили за некрасивые фото в купальнике

«Когда так отъестся успела?», - отметили злопыхатели под фото с отдыха на Шри-Ланке.

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

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| | В США создадут технологию мониторинга здоровья пилотов в полете

В США создадут технологию мониторинга здоровья пилотов в полете

Сегодня, 22:32

Новая система поможет снизить количество летных инцидентов, связанных с потерей сознания из-за всяческих физиологических расстройств.

 

Военные США собираются заказать создание и установку на самолеты механизмов, в режиме онлайн способных отслеживать и отправлять диспетчерам данные о состоянии пилотов и их восприятии. Систему должны внедрить на ряд военных и обычных самолетов. В ВВС страны требуют, дабы технология слежки за положением организма пилота не могла вмешиваться в функционирование механизма подачи дыхательной смеси, подачи воды и влияния на работу летного костюма. Ранее сообщалось, что исследователи в Обнинске создали покрытие для фонаря самолета Су-57. Деталь оснащена хорошей адгезией и дает возможность заметно снизить радиолокационную узнаваемость борта. Ныне постоянно ведутся работы по улучшению таких покрытий и ученые близко подошли к получению новейшего МФТП.

Ранее два американских истребителя устроили тренировочный бой в небесном пространстве над Норвегией. Самолеты F-22 и F-35 проходили маневры в рамках операции НАТО в Скандинавии.


Никита Готский
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