Xiaomi запустила первую торговую онлайн-площадку в России

Платформа начала работать уже сегодня на ней можно купить новые смартфоны Mi A2 и Mi A2 Lite.

Вместе с открытием собственной торговой площадки в России Xiaomi презентовал и некоторые свои новые модели. Приобрести технику китайской компании можно на платформе Mi.com.

Представители фирмы из КНР выражают надежду, что данный проект поможет их российским потребителям приобретать продукцию по самой низкой стоимости. При покупке той или иной единицы товара при помощи новой площадки, покупатели получат полное гарантийное обслуживание и техническую поддержку.

Ранее Xiaomi стал партнером Google в проекте Android One. В линейку попали гаджете, работающие на этой «операционке», с регулярными патчами и предустановленными программами.

Никита Готский