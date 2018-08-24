Услуга будет доступна для посетителей Apple Cstore. В 30 торговых точках страны за старую технику «яблочной» корпорации россияне могут получить iPhone или iPad.

В России можно обменять старые MacBook на новые благодаря программе trade-in. Чтобы поменять свои старые «яблочные» ноутбуки на iPhone или iPad достаточно посетить монобрендовый магазин Apple Cstore, который принадлежит «Связному» и «Евросети».

Новинки можно будет получить с доплатой в 30 магазинах по всей стране. Пользователи сами могут выбирать, что им больше по душе iPhone или iPad от Apple.

Граждане РФ могут предоставлять старую цифровую технику для оценки и получать скидку до 100%. Стоит отметить, что при обмене MacBook Air 13' 2017 на iPhone X, пользователь получает дискаунт более 40%.

Татьяна Преображенская