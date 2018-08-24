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| | Samsung объяснила, почему Galaxy Note 9 – лучший смартфон

Samsung объяснила, почему Galaxy Note 9 – лучший смартфон

Сегодня, 19:47

Объясниться перед потребителями за созданный шум вокруг Galaxy Note 9 в Samsung решили при помощи инфографики.

Официальный пресс-рум Samsung опубликовал всю историю флагмана, обозначив достижения каждого нового смартфона, которыми компании удалось доказать: «Иногда больше значит лучше». С первого Galaxy Note разработчики упорно работали над какой-то конкретной характеристикой будущего гаджета, будь то камера, стилус, размер, качество цветопередачи и камеры, сенсорный сканер отпечатков пальцев, дисплей и функция Screen Off memo.

Но компания призналась, что каждый год пыталась доказать, что преуспевает в одном деле, оставляя конкурентам место для работы. Galaxy Note 9 изменил ход истории всей линейки, и Samsung по праву считает смартфон своим лучшим детищем. Причин тому несколько: новое устройство премиум-класса имеет несоизмеримо большое хранилище, блистательно умную камеру, как её описала сама компания, улучшенные аккумулятор и быструю зарядку – всё, чего нет у других.

Отдельно Samsung похвасталась Bluetooth-стилусом и игровыми возможностями телефона. Однако пользователи не в восторге от последней характеристики. Благодаря мнимому улучшению Galaxy Note 9 обходится в кругленькую сумму, хотя потребности в игровом компоненте не было. Теперь фанаты южнокорейцев гадают, чем их удивит флагман в будущем, ведь больше улучшать нечего, а на нововведения компания, похоже, скупится.


Елизавета Трюфель
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