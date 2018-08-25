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«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

От редактора

«Не через постель»: Звезда «Дома-2» Ольга Солнце втянула Малахова в грязный скандал

 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

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| | Ученые из США напечатали на 3D-принтере графеновый аэрогель с высоким разрешением

Ученые из США напечатали на 3D-принтере графеновый аэрогель с высоким разрешением

Сегодня, 07:40

В отличие от иных способов, новая технология дает возможность достичь более высоких механических свойств.

 

Эксперты из США создали метод 3D-печати графеном, который позволяет добиться высокого разрешения и сберечь свойства структуры. Первым шагом исследователей из США является создание смеси из оксида графена, полимера и некоторых других элементов. Печать происходит при помощи способа проекционной микростереолитографии, когда исходная жидкая смесь располагается в поддоне и совещается излучателем, заставляющий полимер твердеть в указанных точках.

Созданная специалистами структура на 3D-принтере это заготовка, которая состоит из полимера как главной составляющей. После печати она подвергается пиролизу, после чего почти весь полимер ликвидируется, оставляя структуру из плоскостей графена. На конечном этапе полимер и графен расходится равномерно по материалу, после пиролиза напечатанный объект сберегается, но с уменьшенным размером.

Ранее заявлялось о намерении ученых из РФ создать суставы на 3D-принтере. По их словам, технологии в трансплантологии ныне считаются новым направлением в научной среде. При верных подходах прорыв в этой сфере может произойти в ближайшие 10 лет.


Никита Готский
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