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| | В России появились смартфоны Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite без фирменной оболочки

В России появились смартфоны Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite без фирменной оболочки

Сегодня, 17:33

Новинки работают на чистой операционке от Android без фирменной оболочки MIUI.

 

В данном случае подразумевается, что смартфоны Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite будут работать на платформе Android 8.1. Программу очень скоро ожидает апгрейд до версии Android 9 Pie.

Аппарат Mi A2 получит оперативную память объемом в четыре гигабайта и флэш-память в размере 64 гигабайт. На российских прилавках он будет продаваться с ценником в 21, 99 тысячи рублей. А для «облегченной» и Xiaomi Mi A2 Lite предусмотрен объем оперативной памяти в три гигабайта и 32 «гектара» флэш-памяти. В России он вышел в продажу по цене 15,9 тысячи рублей.

Лайтовая версия получила дисплей с 5,84-дюймовой диагональю и «бровью», однокристальной системой Snapdragon 625. Оптика представлена двойным основным фотомодулем на 12 и 5 мегапикселей, и передней камерой на 5 мегапикселей. Емкость батареи составляет 4000 мАч.

Модель Mi A2 оснащена шестидюймовым экраном с разрешением Full HD+, процессором Snapdragon 660, двойным фотомодулем на 20 и 10 мегапикселей, а также передней камерой на 20 мегапикселей.


Дарья Светозарова
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