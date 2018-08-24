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| | Эксперты: Не стоит тратить деньги на Asus Zenfone 5Z

Эксперты: Не стоит тратить деньги на Asus Zenfone 5Z

Сегодня, 16:52

Презентация серии телефонов Zenfone 5 на MWC вызвала интерес пользователей к модели 5Z. Эксперты объяснили, почему приобретение данного устройства - не лучшая идея.

 Специалисты отмечают, что, несмотря на все недостатки, смартфон является лучшим среди всех моделей, производимых Asus. У мобильного устройства стильный дизайн, качественная аппаратная составляющая и хорошая камера. Но специалисты уверены, что ряд положительных качеств не делает телефон конкурентоспособным на фоне других производителей.

Одной из основных проблем устройства специалисты называют его программное обеспечение. 5Z отстаёт от конкурентов в версии операционной системы, но самым сильным минусом является ZenUI. Пользовательский интерфейс имеет ряд недостатков, из-за которых некоторые приложения переходят в фоновый режим или просто зависают. Другой проблемой стала частота обновлений операционной системы, и специалисты уверены, что ждать очередную версию Android владельцам телефона придётся достаточно долго. Специалисты уверяют, что покупка смартфона, не обладающего рядом нововведений, таких как беспроводная зарядка или водонепроницаемость, будет лишней тратой денег. Они отмечают, что стоит приобрести устройство от других производителей, которые будут выигрывать в качестве.


Соломон Эспи
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