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От редактора

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 Девушка не выдержала жесткой критики и гневно высказалась в адрес хейтеров.

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| | Загадочный вырез в чехле iPad Pro вогнал в ступор экспертов

Загадочный вырез в чехле iPad Pro вогнал в ступор экспертов

Вчера, 23:30

Эксперты гадают, что за технологию Apple решила добавить в обновленную версию гаджета.

 До конца текущего года поклонники продукции Apple ожидают выхода обновленной версии планшета iPad Pro. Однако на днях инсайдерский источник показал чехол для новинки, в котором появился загадочный вырез. Эксперты и простые пользователи начали выдвигать предположения о том, для чего он добавлен.

При внимательном изучении фото чехла, многие удостоверились, что, скорее всего, он действительно принадлежит 10,5-дюймовому iPad Pro. Всего в чехле есть как минимум пять отверстий, оно из которых в форме капли, скорее всего создано для камеры и вспышки. Второе имеет овальную форму, и многие эксперты сходятся во мнении, что на этом месте будет расположен сканер отпечатков пальцев. В нынешней версии планшета он находиться на кнопке «Домой». Однако есть сведения, что в обновленном варианте не будет этой кнопки вообще, следовательно, дактилоскопический сканер могут убрать на заднюю панель.


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