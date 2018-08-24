Загадочный вырез в чехле iPad Pro вогнал в ступор экспертов

Эксперты гадают, что за технологию Apple решила добавить в обновленную версию гаджета.

До конца текущего года поклонники продукции Apple ожидают выхода обновленной версии планшета iPad Pro. Однако на днях инсайдерский источник показал чехол для новинки, в котором появился загадочный вырез. Эксперты и простые пользователи начали выдвигать предположения о том, для чего он добавлен.

При внимательном изучении фото чехла, многие удостоверились, что, скорее всего, он действительно принадлежит 10,5-дюймовому iPad Pro. Всего в чехле есть как минимум пять отверстий, оно из которых в форме капли, скорее всего создано для камеры и вспышки. Второе имеет овальную форму, и многие эксперты сходятся во мнении, что на этом месте будет расположен сканер отпечатков пальцев. В нынешней версии планшета он находиться на кнопке «Домой». Однако есть сведения, что в обновленном варианте не будет этой кнопки вообще, следовательно, дактилоскопический сканер могут убрать на заднюю панель.