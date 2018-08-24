Блогеры рассказали о сверхдешевом смартфоне с NFC и безрамочным экраном

Стоимость устройства составляет всего 7 тысяч рублей. Ролик появился на канале YouTube Wylsacom. Ведущий заявил, что ему было интересно, возможно ли найти такое устройство в таком ценовом сегменте.

Изначально публике показали мало кому известное устройство под названием Jinga Joy Pro. Блогер рассказала о том, что был удивлен тому, что компания, которая специализируется на кнопочных телефонах, выпустила свой сверхдешевый девайс, дополнительно снабдив его функциями NFC.

Для сравнения в этой же ценовой категории (7 тыс. рублей) находится устройство HTC Desire 530 со значительно более слабыми характеристиками, маленьким объемом батареи и функционирующее на устаревшей операционной системе.

Также приводились в пример несколько девайсов малоизвестных компаний, но и они, хоть и не во всем, но все же уступали Jinga Joy Pro.

Помимо этого, Jinga поместили в свой девайс практически безрамочный экран и разрешение дисплея 18:9. Тем не менее, до формата HD они прокачивать телефон не стали. Ведущий тактично назвал это «почти что HD».

Также Wylsacom отметили емкую батарею на 3000 мАч. Помимо этого, в комплекте с телефоном также идут наушники, что, естественно, не может не радовать.

Как итог, блогеры заявили, что если пользователь хочет телефон здесь и сейчас, то вариант от Jinga точно не следует списывать со счетов, потому как в своем ценовом сегменте он предлагает едва ли не самое достойное решение.

Николай Офицеров