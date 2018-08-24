В России наблюдается резкое снижение цен на iPhone SE

Поклонники модели смартфона iPhone SE из РФ, выпущенного на рынок около двух лет назад, дождались рекордных скидок. Сейчас один из самых популярных гаджетов «яблочной» компании можно приобрести всего 17 тысяч рублей.

Подобное предложение является невероятно выгодным в сравнении с изначальной стоимостью, достигающей 28 тысяч рублей, сократившейся на 40%. Электронное устройство имеет впечатляющие технические характеристики, так как его оснастили 4-дюймовым дисплеем, мощным процессором A9 гарантирующим высокую производительность. Смартфон получил 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти.

Эксперты объясняют «падение» цен подготовкой рынка к выходу инновационных моделей гаджета. Кроме того, компания Apple разработала для своих клиентов еще одно выгодное предложение trade-in, позволяющее приобрести новую фирменную технику на выгодных условиях, а точнее обменять ее на старый MacBook с небольшой доплатой. Уникальную услугу предлагает сеть монобрендовых магазинов Apple Cstore, входящему в состав «Евросеть» и «Связной». Размер скидки на новую технику зависит от состояния ноутбука, подлежащего обмену.

Пойда Анна