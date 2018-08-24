В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Мнения

В стиле Кардашьян: Алена Водонаева превратилась в копию американского секс-символа

Розовые волосы, пышная грудь и широкие бедра напомнили фанатам образ Кардашьян.

«Любовь или бабки»: Почему Галкин до сих пор живёт со старухой-Пугачёвой

От редактора

«Любовь или бабки»: Почему Галкин до сих пор живёт со старухой-Пугачёвой

 Пара Максима Галкина и Аллы Пугачевой уже неоднократно ставилась злопыхателями под сомнение, а…

Сюжеты:

Сюрпризы не закончились: Водители рассказали о «геях и их подружках» на М4 «Дон» Наркозависимый муж Ани Лорак съехался со своей любовницей Юлия Барановская после «скачек на Галкине» очаровала фанатов своей красотой Три подбородка, усы и пуки: В Instagram нашли самый интересный аккаунт Голодная британка родила в туалете Макдональдса «Тюфяк и тряпка»: В соцсетях возмущены молчанием Шлянина об изменах Шурыгиной Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами Западные СМИ назвали форум «АРМИЯ-2018» приготовлением России к войне «Калашников» объелся грибов: В сети отреагировали на «убийцу» Tesla в лице ИЖ «Комби» Эксперты: Отстающие в развитии дети меньше перебирают в еде «Кажется, что-то прифотошопил»: В Сеть попали фото голого Макса Барских «Руки-базуки в реальности»: В Сети предсказали прогресс робота-убийцы «Игорька»
| | Представители WhatsApp отказались помогать Индии в отслеживании поддельных новостей

Представители WhatsApp отказались помогать Индии в отслеживании поддельных новостей

Сегодня, 11:38

Дезинформация является довольно распространённым способом воздействия на массы людей. В современном мире распространению поддельных новостей способствуют сообщения, передаваемые в мессенджерах, таких как WhatsApp.

 Для Индии дезинформация обернулась не только большим количеством обманутых человек, но и смертями. Причиной этому стали поддельные новости, которые распространялись при помощи WhatsApp. Это стало причиной того, что министр информационных технологий Индии Рави Шанкар Прасад был вынужден обратиться к представителям мессенджера за помощью в отслеживании сообщений, влекущих за собой дезинформацию.

Однако в просьбе было отказано по ряду причин. Одной из них является сама система шифрования в мессенджере, которая стала серьезной проблемой на пути к отслеживанию информации. Другой причиной, названной представителем WhatsApp, оказалось обычное доверие пользователей. Если властям удастся получить доступ к сообщениям, то многие перестанут отправлять сообщения через мессенджер, боясь слежки за собой. Однако представители WhatsApp намерены помогать по-другому, предоставляя пользователям информацию о том, как разобраться в поддельных новостях.


Соломон Эспи
Новости по теме
WhatsApp лимитировал отправку сообщений
WhatsApp лимитировал отправку сообщений

 Теперь одно сообщение пользователь может пересылать не более 20 раз. В Индии введены еще более жесткие меры, поскольку там из-за WhatsApp погибли люди.

Опасно для свободы: Пользователи WhatsApp надолго сядут в тюрьму
Опасно для свободы: Пользователи WhatsApp надолго сядут в тюрьму

 Мессенджер применяет сквозное шифрование для защиты конфиденциальной информации, включая телефонные беседы. Несмотря на это пользоваться приложением опасно…

В Шри-Ланке заблокируют Facebook, Instagram и Whatsapp
В Шри-Ланке заблокируют Facebook, Instagram и Whatsapp

Правительство Шри-Ланки приняло решение закрыть доступ граждан к социальным сетям Facebook, Instagram, и мессенджер Whatsapp. Это связано с большим количеством…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости