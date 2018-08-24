Представители WhatsApp отказались помогать Индии в отслеживании поддельных новостей

Дезинформация является довольно распространённым способом воздействия на массы людей. В современном мире распространению поддельных новостей способствуют сообщения, передаваемые в мессенджерах, таких как WhatsApp.

Для Индии дезинформация обернулась не только большим количеством обманутых человек, но и смертями. Причиной этому стали поддельные новости, которые распространялись при помощи WhatsApp. Это стало причиной того, что министр информационных технологий Индии Рави Шанкар Прасад был вынужден обратиться к представителям мессенджера за помощью в отслеживании сообщений, влекущих за собой дезинформацию.

Однако в просьбе было отказано по ряду причин. Одной из них является сама система шифрования в мессенджере, которая стала серьезной проблемой на пути к отслеживанию информации. Другой причиной, названной представителем WhatsApp, оказалось обычное доверие пользователей. Если властям удастся получить доступ к сообщениям, то многие перестанут отправлять сообщения через мессенджер, боясь слежки за собой. Однако представители WhatsApp намерены помогать по-другому, предоставляя пользователям информацию о том, как разобраться в поддельных новостях.

Соломон Эспи