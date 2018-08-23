В Xiaomi продемонстрировали новый ноутбук с 15,6-дюймовым экраном за 580 долларов

Новинку представили практически перед самым стартом продаж. На прилавки лэптоп поступит уже на следующей неделе.

Ноутбук будет доступен в двух цветовых решениях: черный и белый, однако черный компьютер получит темно-серый верх.

В Xiaomi заявили, что продемонстрировали ноутбук нового поколения. Из этого следует, что 28 августа в продажу поступит Mi Notebook с новыми возможностями. Цена 580 долларов будет актуальна только в самом начале, а потом стоимость новинки возрастет по разным подсчетам от 610 до 727 долларов.

Ноутбук порадует потенциального владельца 15,6-дюймовым экраном с Full HD-разрешением 920 Х 1080 пикселей . В качестве процессора производители выбрали чип от Intel Core восьмого поколения. Осуществлять программное обеспечение компьютера будет ОС Windows 10.

Графическая система пополнится ускорителем NVIDIA GeForce MX110. Оперативка устройства будет варьироваться в пределах 4-8 «гектар». С помощью накопителя память можно расширить до 128 гигабайт. Винчестер же рассчитан на хранение до одного терабайта информации. Также гаджет получит сетевой адаптер Gigabit Ethernet, стереодинамики на 3 Вт и веб-камера, поддерживающая формат 720р. Еще одним новшеством станет цифровой блок на клавиатуре.

Дарья Светозарова