«Руки-базуки в реальности»: В Сети предсказали прогресс робота-убийцы «Игорька»

По мнению пользователей, разработка робота-убийцы «Игорька» - это самый яркий пример того, какие новшества могут стать действительно полезными для общества.

Внушительный корпус робота породил предсказания о том, что это ещё может быть и не окончательная версия. Например, если так пойдёт и дальше, у него появятся «руки-базуки», причём не только для пиара, как у интернет-фрика Кирилла Терёшина. Наравне с «убийцей Теслы», ранее представленным концерном «Калашников», очередная задумка организации ещё нагляднее демонстрирует достижения современной науки.

По мнению комментаторов из Сети, таким устройством можно только «гордиться и бояться». «Игорька» назвали «реальным примером» того, что искусственный интеллект станет в будущем лучше, в том числе, и в военном деле, чем сейчас люди. Однако не обошлось и без шуток о роботе. Так, популярный комик Гарик Харламов высмеял новинку из-за её названия, посчитав, что оно не слишком сочетается с предполагаемым прогрессом из-за мягкости. В ответ сторонники разработки вспомнили о советской боевой машине БМ-13, которая помогла в Великой отечественной войне, несмотря на то, что в народе именовалась «Катюшей».

Ирина Летинская