В России нейрогарнитуру подключили к умному дому

Основой платформы является программное обеспечение с незначительными системными требованиями, функционирующее на большинстве имеющихся ПК.

Специалисты института МИСиС смогли разработать нейрогарнитуру, при помощи которой больные люди, перенесшие инсульт или тяжелое ранение головы, могут управлять умным домом и выходить на связь с окружающими людьми. Изобретение распознает буквы на экранной клавиатуре, а механизм Т9 дает возможность людям-инвалидам набирать текст.

В дальнейшем исследователи собираются внедрить опцию управления смарт-домом и электрическим креслом. В конце осени Институт бесплатно выдаст 500 пациентам гарнитуры, а со следующего года будет сдавать такие агрегаты в аренду и заниматься их реализацией.

Ранее ученые доказали, что люди способны в одно и то же время управлять тремя руками. Они присоединили нейроинтерфейс пришедшим добровольцам работа-руку и попросили их одновременно удержать мяч между конечностями и брать предмет искусственной рукой.

Недавно стало известно об уязвимости умных домов ко взлому через MQTT-сервера. Для благоприятной атаки нужен сервер с внедренными опциями безопасности, организующий различные подключенные устройства.

Никита Готский