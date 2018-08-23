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| | В России нейрогарнитуру подключили к умному дому

В России нейрогарнитуру подключили к умному дому

Сегодня, 16:08

Основой платформы является программное обеспечение с незначительными системными требованиями, функционирующее на большинстве имеющихся ПК.

 

Специалисты института МИСиС смогли разработать нейрогарнитуру, при помощи которой больные люди, перенесшие инсульт или тяжелое ранение головы, могут управлять умным домом и выходить на связь с окружающими людьми. Изобретение распознает буквы на экранной клавиатуре, а механизм Т9 дает возможность людям-инвалидам набирать текст.

В дальнейшем исследователи собираются внедрить опцию управления смарт-домом и электрическим креслом. В конце осени Институт бесплатно выдаст 500 пациентам гарнитуры, а со следующего года будет сдавать такие агрегаты в аренду и заниматься их реализацией.

Ранее ученые доказали, что люди способны в одно и то же время управлять тремя руками. Они присоединили нейроинтерфейс пришедшим добровольцам работа-руку и попросили их одновременно удержать мяч между конечностями и брать предмет искусственной рукой.

Недавно стало известно об уязвимости умных домов ко взлому через MQTT-сервера. Для благоприятной атаки нужен сервер с внедренными опциями безопасности, организующий различные подключенные устройства.


Никита Готский
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