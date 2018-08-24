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От редактора

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Рассадник педофилии: Фанатки Дианы Шурыгиной окружены извращенцами Западные СМИ назвали форум «АРМИЯ-2018» приготовлением России к войне «Калашников» объелся грибов: В сети отреагировали на «убийцу» Tesla в лице ИЖ «Комби» Эксперты: Отстающие в развитии дети меньше перебирают в еде «Кажется, что-то прифотошопил»: В Сеть попали фото голого Макса Барских «Руки-базуки в реальности»: В Сети предсказали прогресс робота-убийцы «Игорька» «Брексит» заставит мужчин Великобритании массово стать донорами спермы Журнал Forbes назвал актера с самыми высокими доходами Сбежала от пенсионера: Бывшая жена Ивана Краско дала первый комментарий после развода Ходячие антирекламы: Бузову, Собчак и Бородину высмеяли за одновременное одобрение пенсионной реформы «Детский сад»: В Сети раскритиковали зажигательный танец Ефременковой и Кучерова Анфиса Чехова рассказала, как бросила скупого англичанина
| | В Саратовской области грабителя iPhone нашли по отпечаткам пальцев

В Саратовской области грабителя iPhone нашли по отпечаткам пальцев

Сегодня, 06:20

Злоумышленником оказался 28-летний мужчина, до этого много раз судимый за воровство. По факту кражи открыто уголовное дело.

 

С прилавка магазина в Аркадаке Саратовской области похититель вынес дорогостоящий смартфон iPhone стоимостью более 70 000 рублей. Приехавшие на место преступления сотрудники полиции сняли отпечатки пальцев и выяснили, что они принадлежат 28-летнему местному жителю, который вскоре был задержан. Теперь его будут судить по статье 158 УК РФ, о вероятном сроке наказания для парня пока не сообщается.

Ранее жительница Перми смогла отсудить 130 тысяч рублей у магазина, который продал ей сломанный iPhone 8. Торговая точка отказалась менять устройство на новое, якобы не найдя в смартфоне поломок, после чего женщина добилась правды в суде, вердиктом которого стало взыскание с маркета вышеуказанной суммы.


Никита Готский
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