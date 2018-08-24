В Саратовской области грабителя iPhone нашли по отпечаткам пальцев

Злоумышленником оказался 28-летний мужчина, до этого много раз судимый за воровство. По факту кражи открыто уголовное дело.

С прилавка магазина в Аркадаке Саратовской области похититель вынес дорогостоящий смартфон iPhone стоимостью более 70 000 рублей. Приехавшие на место преступления сотрудники полиции сняли отпечатки пальцев и выяснили, что они принадлежат 28-летнему местному жителю, который вскоре был задержан. Теперь его будут судить по статье 158 УК РФ, о вероятном сроке наказания для парня пока не сообщается.

Ранее жительница Перми смогла отсудить 130 тысяч рублей у магазина, который продал ей сломанный iPhone 8. Торговая точка отказалась менять устройство на новое, якобы не найдя в смартфоне поломок, после чего женщина добилась правды в суде, вердиктом которого стало взыскание с маркета вышеуказанной суммы.

Никита Готский