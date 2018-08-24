В Перми покупательница отсудила 130 тысяч рублей за бракованный iPhone 8

После приобретения гаджет перестал включаться и заряжаться, также не работала камера.

Жительница Перми купила в одном из магазинов смартфон iPhone 8, но так как тот перестал функционировать, она потребовала торговую точку возвратить ей почти 54 000 рублей, израсходованных на покупку устройства. После получения претензии продавцы предложили ей проверить смартфон на качество. В результате выяснилось, что гаджет находится якобы в исправном состоянии, но покупательница не удовлетворилась этим и пришла за помощью к независимому специалисту. Тот выявил в iPhone 8 неустранимый дефект.

Женщина обратилась в суд, потребовав взыскать с магазина потраченную на модель сумму, неустойку за просрочку, оплату юридических услуг и компенсацию морального ущерба. Ответчик не пришел в суд и не предоставил доказательств, опровергающих обстоятельства дела, поэтому суд решил дело в пользу покупательницы, взыскав с магазина 130 000 рублей.

Никита Готский