Из-за санкций с App Store пропало приложение для аренды жилья в Крыму

Корпорация Apple по просьбе руководства США удалила из магазина сервис «Суточно.ру», через который совершалось более 20% всех сделок о краткосрочной аренде жилья на полуострове.

Представитель компании «Суточно.ру» Ксения Тильканова проинформировала, что соответствующее приложение для аренды жилья в Крыму и других объектах РФ пропало из App Store еще 17 августа. Apple направила в компанию письмо, в котором уведомила, что сервис не может быть предъявлен в их магазине из-за санкций, так как корпорация не имеет права размещать, распространять или взаимодействовать с приложениями и разработчиками из стран, на которые США наложили эмбарго. Американская компания посоветовала российской обратится с запросом на размещение сервиса в App Store после снятия соответствующих ограничений.

Следует отметить, что сервис «Суточно.ру» существует с 2011 года, а с 2015 был в App Store. С помощью данного приложения совершалось более 20% всех сделок о кратковременной аренде жилья в Крыму. Конкуренты «Суточно.ру» на полуострове ЦИАН, Domofond и «Яндекс.Недвижимость» продолжают работу. С никакими проблемами в App Store они пока не сталкивались.

Виктория Озерова