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| | Обнародована российская цена смартфона Meizu 16

Обнародована российская цена смартфона Meizu 16

Вчера, 23:29

Анонсированный аппарат порадует потребителей безрамочным дизайном и сканером отпечатков пальцев, интегрированного в экран.

 

Смартфон Meizu 16 появится на российском рынке в двух вариантах: с 6 Гб «оперативы» и 64 Гб внедренной памяти по цене 42 990 рублей, также будет представлена модель 6+128 Гб, ее стоимость составляет 49 990 рублей. Продажи начнутся 20 сентября, но желающих оформить предварительный заказ ожидают довольно приятные скидки: 37 990 и 43 990 рублей соответственно.

Разработчики оснастили Meizu 16 AMOLED-экраном на 6 дюймов с Full-HD-разрешением, двойной основной камерой 12+20 Мп и фронтальной камерой на 20 п. Функционирует новинка на процессоре Qualcomm Snapdragon 845, помимо этого, в смартфоне имеются 6/8 оперативной и 64/128 Гб собственной памяти.

Ранее сообщалось, что новый смартфон Meizu 16s станет следующим флагманом азиатской компании. Дизайн аппарат унаследует от своего предшественника – 16th, его премьера состоится, предположительно в мае следующего года.


Никита Готский
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