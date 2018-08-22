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| | В Сети появились фото Google Pixel 3 XL, сделанные в транспорте Торонто

В Сети появились фото Google Pixel 3 XL, сделанные в транспорте Торонто

Вчера, 22:57

Снимки смартфона были сделаны в канадском трамвае на минувшей неделе, а уже сегодня кадры появились в Сети.

Еще не анонсированный смартфон Google Pixel 3 XL заметили в общественном транспорте Торонто. Гаджетом пользовался один из местных жителей, и свидетель этого решил запечатлеть происходящее на камеру. Снимок дает возможность рассмотреть переднюю сторону гаджета. В вырезе дисплея имеется двойная камера и вырез для громкоговорителя. Второй снимок демонстрирует заднюю панель в традиционном для Pixel двухцветном исполнении, а также одинарную камеру со вспышкой.

Гаджет от Google выйдет в продажу с OLED-экраном на 6,7 дюймов, тыльной камерой на 12 Мп и селфи-камерой на 8 Мп, 4 Гб оперативной памяти и батареей объемом 34300 мАч. Презентация аппарата состоится в начале октября.


Никита Готский
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