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| | Помощник Google будет рассказывать пользователям только хорошие новости

Помощник Google будет рассказывать пользователям только хорошие новости

Сегодня, 20:21

Корпорация обучила ассистента сообщать лишь позитивную информацию в целях уменьшения потока отрицательных данных.

Google смогла научить помощника Assistant оповещать только о хороших новостях своих пользователей. Чтобы запустить опцию, нужно попросить ассистент «рассказать что-то хорошее», после чего программа начнет зачитывать заготовленную подборку данных. В таких новостях можно будет услышать об успехах в экономике, достижениях науки и социально важных проектах. «Позитивные» сведения не станут придумывать намеренно, их найдут в СМИ. Проект пока работает исключительно для граждан США.

Ранее сообщалось, что Google Chrome получит новый дизайн в начале осени. Обновление затронет десктопную и мобильную версии, углы вкладок будут округленными, активные вкладки станут помечаться отдельной цветовой гаммой.


Никита Готский
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