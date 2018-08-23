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| | Nokia 7 Plus выйдет в сентябре на Android 9.0 Pie

Nokia 7 Plus выйдет в сентябре на Android 9.0 Pie

Сегодня, 05:20

Смартфон среднего класса совсем скоро получит новую операционную систему, сообщили в Android Central.

Представители Android Central проинформировали, что смартфон среднего класса Nokia 7 Plus выйдет в сентябре на новейшей операционной системе Android 9.0 Pie. При этом гаджет от HMD Global получит эту ОС одним из первых в мире. Ранее Google именно на Nokia 7 Plus тестировала свою прошивку. Кроме того, согласно более ранним сообщениям, в скором времени и другие гаджеты бренда Nokia получат обновленную версию операционной системы.

На официальном сайте с продукцией Nokia сообщается, что Nokia 7 Plus представлена в продаже в черном и белом цветах и пока работает на операционной системе Android Oreo. ОЗУ гаджета составляет 4 Гб, объем внутренней памяти 64 Гб, есть возможность расширить память до 256 Гб с помощью microSD. 6-дюймовый ЖК-дисплей поддерживает Full HD+, в наличии есть сдвоенная основная камера по 12 и 13 Мп, и фронтальная на 16 Мп.


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