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| | Xiaomi выпускает смарт-чемодан, открываемый отпечатком пальца

Xiaomi выпускает смарт-чемодан, открываемый отпечатком пальца

Сегодня, 04:30

Дактилоскопические сенсоры внедряются в современную технику, а также «умные» дверные замки, для устранения надобности носить с собой ключи.

В китайской компании Xiaomi приняли решение ввести такую же опцию при создании чемоданов, используемых для дальних поездок. В связи с этим, фирма не так давно выпустила смарт-чемодан 90 Minutes Smart Unlock Suitcase. Новинка порадует потребителей присутствием дактилоскопического датчика от шведского производителя FPC. Открывается чемодан отпечатком пальца, в памяти агрегата можно сохранять до пяти их видов. Два элемента питания позволят обеспечить технологию питанием на протяжении полугода функционирования. При резком снижении объема их энергии можно применить порт USB для подачи питания.

Каркас чемодана Xiaomi создан из алюминия, корпус воспроизведен из надежного поликарбоната, что говорит о нереальности испортить новинку и ее содержимое. На сегодня цена продукта – 145 долларов.


Никита Готский
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