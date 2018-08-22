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| | Бюджетный iPhone 9 получит устаревшие детали iPhone 7

Бюджетный iPhone 9 получит устаревшие детали iPhone 7

Сегодня, 16:57

Устройство выйдет с экраном DCI-P3 и процессором A10, поддержкой sim-карт, 3 Гб «оперативки» и другими полезными функциями.

Программист Гильермо Рэмбо считает, что бюджетная версия смартфона iPhone 9 может получить начинку от седьмой модели. В Xcode 10 присутствует функция iPhone xx с идентификатором iPhone 9.7. По некоторой информации, это и есть недорогой гаджет Apple, проходящий у операторов с номером 84. Технические параметры смартфона копируют iPhone 7, также девайс будет оснащен дисплеем LCD с тонкими рамками, Face ID, 3 Гб оперативной памяти, но заметно изменится дизайн устройства.

В этом году американская компания собирается выпустить десятую версию iPhone с OLED-экраном на 5,8 дюймов, iPhone X Plus с экраном диагональю 6,5 дюймов и бюджетный телефон с LCD-дисплеем на 6,1 дюймов. Премьера должна состояться 12 сентября.

Прежде сообщалось о планах Apple разорвать контракты о сотрудничестве с тайваньскими фирмами, поставляющими ей детали для техники в пользу китайских партнеров. Причина такого шага - более дешевая сумма договора с Тайванем.


Никита Готский
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