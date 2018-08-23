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| | "Калашников" презентовал эксклюзивный беспилотный комплекс

"Калашников" презентовал эксклюзивный беспилотный комплекс

Сегодня, 06:40

Новую технологию показали на всемирном военно-техническом форуме «Армия-2018», сейчас изобретение находится в стадии тестирования.

 

Фирма Zala Aero (филиал компании "Калашников") презентовала беспилотную машину ZALA 421-16E5V2, преимуществом которой является длительность полета в 14 часов, что даст возможность технологии добраться из Ижевска в Москву на дистанции более 1200 км. Вес дрона составляет 30 кг, он оснащен механизмом воздушного лазерного сканирования, благодаря чему можно получить важные сведения об изучаемой местности. Помимо того, объект обнаруживает замаскированные устройства и их параметры, в том числе всяческие перемены в природе. Также ZALA 421-16E5V2 использует систему обработки информации для радиотехнической разведки, голосовой связи и прочего.

Ранее «Калашников» показал электрокар для гражданского населения без дверей. Машина способна разгоняться до 80 км/ч, один заряд энергии позволяет ей проехать не менее 150 км. Под капотом работает агрегат на на Кв, корпус автомобиля оснащен рамой из стальной трубы.


Никита Готский
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