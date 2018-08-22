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| | Представлен самый дешевый топовый смартфон - Pocophone F1 отXiaomi

Представлен самый дешевый топовый смартфон - Pocophone F1 отXiaomi

Сегодня, 14:57

Сегодня Xiaomi представила свой первый телефон под брендом Poco - Pocophone F1. Этот телефон обладает топовыми характеристиками флагманских смартфонов и будет стоить около 300 долларов.

 

Телефон оснащен одним из лучших на данный момент чипсетом Snapdragon 845, 6/8 ГБ оперативы и 64/128/256 ГБ флэш-памяти, дисплеем с разрешением 2246:1080 пикселей, сдвоенной камерой с 12 Мп датчиком Sony 5 Мп вспомогательным модулем с дифрагмой F/1.9, 20 Мп фронталкой, аккумулятором на 4000 мАч и зарядным устройством Quick Charge 3.0. Вообщем, смартфон по оснащению не уступит ни iPhonne, ни флагману Samsung, с которым и не постеснялись сравнить свою премьеру разработчики Xiaomi.

Старт продаж в Индии запланирован на 19 августа, немного позже устройство разойдется по 25 международным рынкам. Самая недорогая версия с 64 гб обойдется почти в 1000 рупий (20000 в пересчете на русские деньги). Топовая версия с 8 ГБ оператвной 256 ГБ флеш памяти – 29 тысяч рублей, за дополнительную тысячу задняя крышка вашего Pocophone F1 станет кевларовой.


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