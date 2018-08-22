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| | Поимей выгоду: Оператор может сделать лучше тариф, если попытаться от него сбежать

Поимей выгоду: Оператор может сделать лучше тариф, если попытаться от него сбежать

Сегодня, 15:11

Один из пользователей сайта «Пикабу» рассказал увлекательную историю о том, как ему удалось выбить для себя лучшие условия тарификации под угрозой ухода к «другому».

 

В виду имеется, конечно же, другой оператор. Автор истории долгое время обслуживался у Tele2, но не был доволен тарифом, который выдавался ему ежемесячно. Не так давно он увидел баннер другой компании и после этого решил поменять оператора.

«У меня было много проблем с Tele2, с их платными услугами. История в общем стандартная. Через три дня после того, как я оставил заявку на смену оператора, меня набрали операторы Tele2 и предложили какой-то особы кастомный тариф. Я пообщался с поддержкой и условия меня устроили. На войне – как на войне, приходится сражаться», - рассказал молодой человек и приложил скриншоты действительно хороших условий тарифа, предоставленного ему Tele2.

Парню предоставили тарификацию, согласно которой он должен платить 145 рублей в месяц. На интернет у него выделено 30 гигабайт, 300 минут на общение, а также 50 бесплатных SMS-сообщений. Первый месяц и вовсе в подарок. Пользователи поняли, что поиметь выгоду от компаний вроде Tele2 можно только под угрозой сбежать от них к прямому конкуренту, но попытаться может каждый.

В результате комментаторы заявили, что молодой человек, сам того не осознавая, обманул оператора, но все же смог добиться хороших условий тарификации для себя. Также автор истории утверждает, что подобное сделал также и со своим отцом, который сейчас имеет 20 Гб мобильного интернета, 850 минут и безлимит внутри сети Tele2 за 175 рублей в месяц.


Николай Офицеров
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