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| | iPhone станут дешевле? Apple меняет поставщиков

iPhone станут дешевле? Apple меняет поставщиков

Вчера, 22:40

Отныне работать американская корпорация намерена с китайскими специалистами, но на стоимости готовой продукции это может не сказаться.

 

Apple поменяет поставщиков запчастей для своей техники из Тайваня на более бюджетных – из Китая. За последнее время компания заметно увеличила перечень сертифицированных поставщиков деталей для смартфонов и планшетов, добавив в список немало китайских фирм. Например, аккумуляторы компания Тима Кука будет покупать у Sunwoda Electronic, хотя данная организация, по слухам, не имеет должного опыта и квалификации. Apple собирается сократить цену гаджетов, дабы в будущем уменьшить стоимость iPhone и расширить линейку недорогих моделей. Эксперты не исключают, что флагманы станут дешевле.

Ранее сообщалось, что iPhone X отрицательно могут воздействовать на женское здоровье. Представительницы слабого пола носят джинсы с небольшими задними карманами, часто кладя туда смартфоны данной марки, что может приносить дискомфорт и плохое самочувствие.


Никита Готский
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