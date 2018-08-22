Ученые: Смартфон iPhone X опасен для женщин

Все дело в габаритах аппарата, который не вмещается в карманы нынешних джинсовых брюк, что негативно сказывается на здоровье их собственниц.

Исследователи Амбер Томас и Ян Дием считают, что женщинам, которые пользуются смартфонами iPhone X, придется расстаться с этой моделью. Современные мобильные гаджеты постоянно увеличиваются в размерах благодаря стараниям производителей. Вполне приемлемо держать в руках iPhone X, но носить его в кармане современных джинсовых брюках крайне вредно для женщин, одежда которых всегда имеет незначительные отделения для вещей.

К этому ученые пришли после соответствующего исследования. Они изучили размеры карманов самых известных компаний. Речь идет о Old Navy, Tommy Hilfiger и других. Оказалось, что iPhone X может поместиться только в 40% джинсов, в иных моментах присутствие «яблочной» модели может вызвать дискомфорт.

Никита Готский