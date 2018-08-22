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| | Эксперты назвали простой способ подстраховаться при утере AirPods

Эксперты назвали простой способ подстраховаться при утере AirPods

Сегодня, 12:34

Специалисты рассказали владельцам беспроводных наушников AirPods самый эффективный способ, который поможет подстраховаться и даже найти устройство при утере.

Официальные представители американской корпорации Apple считают, что их фирменные AirPods являются лучшими, среди других беспроводных наушников. Однако у них существует один недостаток, а именно утеря гаджетов. Теперь проблема может быть решена при помощи простого способа, который назвали эксперты.

Специалисты говорят, то нужно подключить AirPods к iPhone, затем зайти в меню Bluetooth и выбрать наушники. В этом же разделе необходимо переименовать наушники, где стоит указать адрес электронной почты или номер мобильного телефона. Тогда есть вероятность, что когда утерянные AirPods найдут, их вернут законному владельцу.


Светлана Славянская
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