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| | «Развод по-русски»: Оператор МТС обвел вокруг пальца своих абонентов

«Развод по-русски»: Оператор МТС обвел вокруг пальца своих абонентов

Сегодня, 23:04

Сейчас услугами телекоммуникационной организации МТС пользуются около 80 млн абонентов. Подавляющее большинство из них даже не подозревают о мошенничестве компании, которая наживается на людях.

 

Руководители МТС без оповещения абонентов подняли расценки на услуги. Эксперты привели в качестве примера тарифный план «Smart Безлимитище». Ранее он стоил 350 рублей в месяц. Поле перехода на ежедневную оплату он обходится пользователям суммой 15,5 рублей в сутки. Путем несложных подсчетов можно вычислить, что в месяц получается 465 рублей. То есть на порядок больше, чем прежде. По мнению специалистов, оператор МТС обвел вокруг пальца своих абонентов в каждом конкретном случае при переходе на ежедневную оплату. Эксперты назвали такую ложь «развод по-русски».

Представители компании МТС рассказывали о преимуществах сотрудничества с данным оператором. Организация предлагает кредитные карты с разными функциями: кэшбэком, абонентской платой, процентом на остаток финансовых средств. МТС позволяет абонентам занимать деньги. Оператор поможет проконтролировать несовершеннолетних и родственников. Для этого существуют функции «Где дети» и «Локатор». Еще у МТС есть услуга «ребенок» под присмотром из той же категории.


Домбровский Сергей
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