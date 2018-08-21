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| | Microsoft терпит бешенные убытки: Эксперт рассказал, как купить Windows 10 за 10 долларов

Microsoft терпит бешенные убытки: Эксперт рассказал, как купить Windows 10 за 10 долларов

Сегодня, 18:10

Корпорация вне себя от злости, потому как все чаще на просторах сети появляются объявления о том, каким образом можно получить за маленькую сумму полный пакет операционной системы.

 

Windows 10 принято считать весьма сбалансированной операционной системой, которая совмещает в себе едва ли не лучшие стороны двух предыдущих версий. К примеру, всем тем, кто так и не смог смирится с обновленной панелью управления на «восьмерке» будут искренне рады возвращению классического «Пуска».

Все, что было сделано Microsoft для Windows 10 делалось с целью того, чтобы переход пользователей прошлых версий операционной системы оказался максимально безболезненным.

В таком случае становится понятным, почему же Microsoft так сильно разозлились из-за непрекращающихся сообщений о том, что многие магазины на просторах не только отечественного, но и западного сегментов интернета предлагают купить Windows 10 всего за 10 долларов. Стоит напомнить, что официальная лицензия стоит в 20 раз дороже. Бешеные убытки, которые терпит медиа-гигант сложно и представить.

Интернет-магазины, предлагающие купить операционную систему за «копейки» набирают все большую популярность, ведь для того, чтобы начать использовать ОС, следует лишь скачать ее из интернета, поставить купленный ключ и все – Windows 10 полностью готова к работе.

Microsoft пока не дает комментариев на тему того, как они планируют бороться с происходящим, но учитывая их реакцию, можно сделать вывод, что какие-то шаги однозначно будут предприняты в ближайшее время.


Николай Офицеров
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