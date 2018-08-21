Skype защитил звонки и чаты пользователей новой функцией сквозного шифрования

Опция доступна для устройств на ОС iOS, Android, Linux, Mac и Windows. Она добавляется автоматически при обновлении приложения.

Популярный многофункциональный мессенджер Skype добавил в приложение новую функцию, подключив программу сквозного шифрования. С ее помощью любой пользователь сможет защитить все свои чаты и звонки путем нажатия одной кнопки. Функция сквозного шифрования автоматически добавляется в Skype при обновлении приложения или его переустановки. Она доступна для владельцев любых устройств: на базе ОС iOS, Android, Linux, Mac и Windows. Для того, чтобы начать секретный разговор достаточно выбрать опцию «Начать приватную беседу», а для скрытого чата – «Зашифрованный диалог». Отмечается, что после окончания секретной беседы мессенджер удаляет все сообщения из приватного диалога.

Напомним, что появление данной опции разработчики анонсировали еще в первом месяце текущего года. Технологию сквозного шифрования специалисты создали на основе протокола Signal компании Open Whisper Systems.

Виктория Озерова