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| | Skype защитил звонки и чаты пользователей новой функцией сквозного шифрования

Skype защитил звонки и чаты пользователей новой функцией сквозного шифрования

Сегодня, 18:13

Опция доступна для устройств на ОС iOS, Android, Linux, Mac и Windows. Она добавляется автоматически при обновлении приложения.

 

Популярный многофункциональный мессенджер Skype добавил в приложение новую функцию, подключив программу сквозного шифрования. С ее помощью любой пользователь сможет защитить все свои чаты и звонки путем нажатия одной кнопки. Функция сквозного шифрования автоматически добавляется в Skype при обновлении приложения или его переустановки. Она доступна для владельцев любых устройств: на базе ОС iOS, Android, Linux, Mac и Windows. Для того, чтобы начать секретный разговор достаточно выбрать опцию «Начать приватную беседу», а для скрытого чата – «Зашифрованный диалог». Отмечается, что после окончания секретной беседы мессенджер удаляет все сообщения из приватного диалога.

Напомним, что появление данной опции разработчики анонсировали еще в первом месяце текущего года. Технологию сквозного шифрования специалисты создали на основе протокола Signal компании Open Whisper Systems.


Виктория Озерова
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