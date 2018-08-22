Nokia рассекретила «самый ожидаемый» смартфон

21 августа состоялась международная презентация Nokia 6.1 Plus.

Компания HMD Global, которой принадлежит бренд Nokia, провела международную презентацию 21 августа и рассекретила свой «самый ожидаемый» смартфон Nokia 6.1 Plus. Фактически, показанный гаджет является ни чем иным, кроме как версией Nokia 6, приспособленной для роботы в других странах мира, а не только в Китае.

Все технические возможности показанного смартфона совпадают с вышедшим в мае 2018 года Nokia 6, однако устройство работает на ОС Android One, представляющую собой чистую версию Android 8.1 Oreo. .

Как известно, Nokia 6 стал первым смартфоном производителя, вышедшим с безрамочным экраном и верхней вырезкой по аналогии с iPhone X. Гаджет оснащен сканером отпечатков пальцев, двумя камерами, одна из которых сдвоенная по 16 и 5 Мп, а вторая фронтальная, рассчитанная на 16 Мп. При 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти, пользователю предоставляют возможность расширения объема памяти с microSD вплоть до 400 Гб. Ориентировочная цена Nokia 6.1 Plus сейчас составляет примерно 249 евро.