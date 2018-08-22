Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Мнения

Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Американский лидер заявил, что готов поднять вопрос о снятии санкций с РФ только в том случае, если

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

Постаревший Роберт Де Ниро ужаснул фанатов обвисшим животом Пьяная была? Хейтеры высмеяли травму Волочковой и назвали ее «калекой Грустная бабушка: Помолодевшая Алла Пугачева узнала рецепт вечной молодости Брат Меган Маркл обвинил принца Гарри в том, что герцогиня отвернулась от отца Волочкова растоптала морского ежа и продолжает издеваться над фанатами «Кристина согрешила?»: Сын Кристины Орбакайте вырос копией Максима Галкина Мать солистки «Ранеток» отдала ее в любовницы богатому покровителю «Это мощно»: «Реутовская стрекоза» Наталья Рудова снялась в сексуальной рекламе косметики «Сколько можно ноги раздвигать, позорище?»: Фанаты не оценили новый шпагат Волочковой в купальнике Анджелина Джоли обвинила супругу Джорджа Клуни в краже личности «Он ворвался в мою жизнь, чтобы спасти»: Королева показала, как Тарзан «изгнал» из нее «демонов» Девичья глупость и нелюбовь к себе: Анфиса Чехова предупредила о вреде средств для похудения
| | Nokia рассекретила «самый ожидаемый» смартфон

Nokia рассекретила «самый ожидаемый» смартфон

Сегодня, 07:20

21 августа состоялась международная презентация Nokia 6.1 Plus.

Компания HMD Global, которой принадлежит бренд Nokia, провела международную презентацию 21 августа и рассекретила свой «самый ожидаемый» смартфон Nokia 6.1 Plus. Фактически, показанный гаджет является ни чем иным, кроме как версией Nokia 6, приспособленной для роботы в других странах мира, а не только в Китае.

Все технические возможности показанного смартфона совпадают с вышедшим в мае 2018 года Nokia 6, однако устройство работает на ОС Android One, представляющую собой чистую версию Android 8.1 Oreo. .

Как известно, Nokia 6 стал первым смартфоном производителя, вышедшим с безрамочным экраном и верхней вырезкой по аналогии с iPhone X. Гаджет оснащен сканером отпечатков пальцев, двумя камерами, одна из которых сдвоенная по 16 и 5 Мп, а вторая фронтальная, рассчитанная на 16 Мп. При 4 Гб ОЗУ и 64 Гб встроенной памяти, пользователю предоставляют возможность расширения объема памяти с microSD вплоть до 400 Гб. Ориентировочная цена Nokia 6.1 Plus сейчас составляет примерно 249 евро.


Новости по теме
В России смартфон Nokia 8 стал дешевле на 40%
В России смартфон Nokia 8 стал дешевле на 40%

Российские интернет-магазины снизили цену на флагманский смартфон Nokia 8 на 40%. Теперь мобильное устройство с 5,3-дюймовым экраном можно приобрести за 28,5…

Объявлена дата старта продаж Nokia 7 Plus в РФ
Объявлена дата старта продаж Nokia 7 Plus в РФ

Смартфон Nokia 7 Plus был презентован компанией HMD Global на выставке MWC 2018 в Барселоне. Сегодня представители производителя подтвердили стоимость нового…

Сам не похвалишь – никто не похвалит: Nokia представила «лучший в мире смартфон»
Сам не похвалишь – никто не похвалит: Nokia представила «лучший в мире смартфон»

 Речь идет о модели Nokia 9, которую так долго рекламировали представители финско-китайской компании.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости