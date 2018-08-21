Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Мнения

Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Американский лидер заявил, что готов поднять вопрос о снятии санкций с РФ только в том случае, если

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

Мать солистки «Ранеток» отдала ее в любовницы богатому покровителю «Это мощно»: «Реутовская стрекоза» Наталья Рудова снялась в сексуальной рекламе косметики «Сколько можно ноги раздвигать, позорище?»: Фанаты не оценили новый шпагат Волочковой в купальнике Анджелина Джоли обвинила супругу Джорджа Клуни в краже личности «Он ворвался в мою жизнь, чтобы спасти»: Королева показала, как Тарзан «изгнал» из нее «демонов» Девичья глупость и нелюбовь к себе: Анфиса Чехова предупредила о вреде средств для похудения «Идеальная»: Анюта Рай в белом кружевном боди восхитила поклонников Пришельцы следят за землянами?: В Аризоне заметили три странных НЛО «Я не ставлю рамок»: Ольга Бузова рассказала о геях и сексе на шоу «Замуж за Бузову» Apple даст поклонникам iPhone более быструю беспроводную зарядку «Максим - Вы романтик»: Галкин поразил фанатов эффектным видео в Instagram Snapchat дал сбои по всему миру
| | Samsung обрадовала геймеров анонсом бюджетных изогнутых мониторов

Samsung обрадовала геймеров анонсом бюджетных изогнутых мониторов

Сегодня, 19:47

Продвинутые геймеры смогут тратить на хобби меньше денег, не теряя в качестве оборудования.

Южнокорейский гигант на всемирном конвенте Gamescom 2018 в Кёльне анонсировала новую серию из двух игровых мониторов CJG5. Новинки линейки позиционируются доступные бюджетные. Продвигать их будут в среднем ценовом сегменте – 400 долларов за устройство. Каждая модель сделана с использованием технологии изогнутых панелей, позволяющих полнее погрузиться в игру. При этом применяется адаптивная технология G-Sync от NVIDIA.

Мониторы отличаются размерами 27 и 32 дюйма, прочие характеристики практически одинаковы. Разрешение 2560x1440 и частота 144 Гц плюс два HDMI-портами и вход для DisplayPort. Стоимость новинок ожидается от 300-350 за 27-дюймовый и 450 за больший. На цену влияет ещё и повышенная скорость синхронизации.

Напомним, одним из предыдущих подобных продуктов Samsung был 49-дюймовый геймерский монитор.


Новости по теме
Philips анонсировала новый 43-дюймовый монитор
Philips анонсировала новый 43-дюймовый монитор

Компания-производитель Philips представила общественности новый 43-дюймовый монитор Momentum 436M6VBPAB. Главной особенностей данной новинки стала фоновая…

Samsung анонсировала бюджетный смартфон Galaxy J7 Prime 2
Samsung анонсировала бюджетный смартфон Galaxy J7 Prime 2

Корейский технологический гигант Samsung анонсировал новый смартфон модели Galaxy J7 Prime 2, который должен занять крепкую позицию в бюджетном сегменте рынка…

«Китайский» Samsung Galaxy S9 mini с двойной камерой засветился на новых изображениях
«Китайский» Samsung Galaxy S9 mini с двойной камерой засветился на новых изображениях

На сайте китайского центра по сертификации телекоммуникационного оборудования был замечен новый смартфон от Samsung, имеющий модельное обозначение SM-G8850.…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости