Samsung обрадовала геймеров анонсом бюджетных изогнутых мониторов

Продвинутые геймеры смогут тратить на хобби меньше денег, не теряя в качестве оборудования.

Южнокорейский гигант на всемирном конвенте Gamescom 2018 в Кёльне анонсировала новую серию из двух игровых мониторов CJG5. Новинки линейки позиционируются доступные бюджетные. Продвигать их будут в среднем ценовом сегменте – 400 долларов за устройство. Каждая модель сделана с использованием технологии изогнутых панелей, позволяющих полнее погрузиться в игру. При этом применяется адаптивная технология G-Sync от NVIDIA.

Мониторы отличаются размерами 27 и 32 дюйма, прочие характеристики практически одинаковы. Разрешение 2560x1440 и частота 144 Гц плюс два HDMI-портами и вход для DisplayPort. Стоимость новинок ожидается от 300-350 за 27-дюймовый и 450 за больший. На цену влияет ещё и повышенная скорость синхронизации.

Напомним, одним из предыдущих подобных продуктов Samsung был 49-дюймовый геймерский монитор.