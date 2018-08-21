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| | «Показал себя достойно»: Блогер проверил на прочность Samsung Galaxy Note 9 и стилус S Pen

«Показал себя достойно»: Блогер проверил на прочность Samsung Galaxy Note 9 и стилус S Pen

Сегодня, 15:19

Блогер с никнеймом JerryRigEverything жестоко «поиздевался» над смартфоном южнокорейского производителя и стилусом. Первый показал себя достойно, а второй поломался.

 

Блогер проверил на прочность Samsung Galaxy Note 9, царапая, ударяя и сжимая его. Тестирование гаджета он снял на камеру и выложил ролик на видеохостинге YouTube. Мобильное устройство удивило пользователей своей «выносливостью». В своем испытании блогер проверил на прочность даже дисплей AMOLED. Он воздействовал на аппарат пламенем. Samsung Galaxy Note 9 оказался чрезвычайно нечувствительным к внешним воздействиям.

Со стилусом S Pen ситуация сложилась обратная. Он не выдержал надавливания и поломался. Стилус сделали из непрочного материала, поэтому и произошел конфуз. После тестирования юзеры принялись расхваливать Samsung Galaxy Note 9. Смартфон впечатлил любителей техники своими возможностями и прочностью. К стилусу S Pen пользователи отнеслись более равнодушно.


Домбровский Сергей
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