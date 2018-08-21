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| | Inoi выпустил дешевый российский смартфон на уровне популярных зарубежных флагманов

Inoi выпустил дешевый российский смартфон на уровне популярных зарубежных флагманов

Сегодня, 14:23

Сверхбюджетный смартфон российского производства, оснащенный двойной камерой, поступил в продажу уже сегодня с ценником в 4,9 тыс. рублей.

 

Дешевый смартфон выпустил производитель Inoi. Новинка с названием Inoi 3 является сертифицированным товаром с годовой гарантией. Стоимость устройства может удивить каждого, поскольку за 5 тыс. рублей хороший смартфон не купишь. Гаджет оснащен 5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 960 на 480 пикселей. Работает устройство на 4-ядерном процессоре MediaTek MTK6739. Оперативная память смартфона – 1 Гб, постоянная флеш-память – 8 Гб. Встроенный аккумулятор имеет емкость 2250 мАч. Экран телефона защищает 2,5 D-стекло.

Гаджет имеет 8-мегапиксильную двойную камеру с автофокусом. Фронтальная камера рассчитана на 5 Мп. Inoi 3 имеет три слота - два предназначены для установки SIM-карт, еще один - для карты памяти. Девайс представлен в черном и золотистом варианте.

Дешевый российский смартфон работает на ОС Android 8.0 Oreo (Go Edition). Устройство поддерживает 2G, 3G и 4G LTE, а также имеет модуль GPS для определения местоположения.

Если сравнивать с «забугорными» гаджетами, российская модель не намного хуже их. К примеру, среди дорогих зарубежных устройств выделяют Huawei Nova 3, который появится на российском рынке уже 25 августа. Стоимость китайской новинки – почти 30 тыс. рублей. Фирменная технология GPU Turbo, восьмиядерный чипсет Kirin 970, ИК-подсветка на фронтальной панели, поддержка быстрой зарядки Huawei SuperCharge – все это, конечно же, отличает китайское устройство от российского гаджета. И разница в цене мобильных телефонов оправдывает это. Несмотря на различия, на фоне Huawei Nova 3 российский Inoi 3 выглядит более чем достойно, ведь их характеристики почти совпадают.


Мирослава Донцова
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