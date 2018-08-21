Apple даст поклонникам iPhone более быструю беспроводную зарядку

По всей видимости, компания провела требовавшуюся от них работу над ошибками, а потому девайсы будут существенно усовершенствованы. Заряжать смартфон током большей силы станет возможно из-за применяемой в технологии меди.

Рассказали о том, что Apple на ближайшей презентации, вероятнее всего, покажет новую быструю беспроводную зарядку для экосистемы, связанной с iPhone.

Как минимум, одна из трех новых моделей iPhone получит медную спираль, которая будет использоваться для беспроводной зарядки и позволит заряжать смартфон током большей силы. Естественно, не обошлось и без негативных аспектов: медная проволока требует значительно больше места в корпусе, потому будущие iPhone почти наверняка станут несколько толще. К положительным моментам стоит отнести меньшее количество выделяемого тепла и возросшую эффективность зарядного устройства.

Предположительно, Apple расскажет о своей быстрой беспроводной зарядке в ходе анонса новых смартфонов. Ознаменоваться все это должно долгожданной презентацией беспроводного устройства AirPower Mat. Соответствующая пресс-конференция, где Apple покажет новые единицы своей линейки запланирована на середину сентября.

Николай Офицеров