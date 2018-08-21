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| | Незрячие подают на Apple коллективный иск

Незрячие подают на Apple коллективный иск

Сегодня, 13:03

Компания гордится своими дизайнерскими решениями, однако веб-дизайн их сайта нарушает закон.

Детищу Стива Джобса придётся защищаться в суде от коллективного иска. 19 августа в окружной суд Манхэттена незрячая американка Химельда Мендес подала жалобу на веб-сайт Apple. Она вместе с группой истцов утверждает, что дизайн сайта нарушает третий раздел Закона об инвалидах США. Мендес юридически признана инвалидом, и использует шрифт Брайля или специальную электронную «читалку», воспроизводящую текст на страницах в Сети. В Штатах около 7,3 миллионов человек старше 16 лет с плохим зрением, и многие из них не смогут воспользоваться сайтом.

Согласно жалобе, веб-сайт технологического гиганта не имеет атрибутов alt-text, которые используются в работе тех самых «читалок». Для приложений веб-сайт компании выглядит как чистый лист. Также проблема возникла со ссылками. По утверждению Мендес, их слишком много. либо они представлены в виде изображений. Консорциум Всемирной паутины ещё в 2008 году опубликовал руководство для программистов, как сделать сайт удобным для инвалидов. Теперь компанию обвиняют в преднамеренной дискриминации слабовидящих.


Яна Белова
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