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| | Nvidia презентовала новое поколение видеокарт RTX

Nvidia презентовала новое поколение видеокарт RTX

Сегодня, 00:36

Особенность нового семейства видеокарт, недавно представленного в Кельне, заключается в улучшенном методе построения объемной картинки.

 

Компания Nvidia презентовала Nvidia GeForce RTX на организованной кельнской пресс-конференции. Новое поколение видеокарт RTX поступит в продажу уже с 20 сентября. Nvidia GeForce RTX 2070 можно будет приобрести за 47,9 тыс. рублей, GeForce RTX 2080 появится в продаже с ценником в 64 тыс., а GeForce RTX 2080 Ti можно будет купить почти за 96 тыс. рублей.

Отмечается, что видеокарты входят в новое поколение Turing. Как отмечают представители компании-разработчика, данный скачок между поколениями стал самым серьезным в истории выпуска видеокарт. Известно, что шум видеокарт при разгоне составит 20% от уровня шума предшественника GeForce GTX 1080 Ti. Кроме того, метод построения объемной картинки также улучшен разработчиками. А процесс обработки графических изображений ускорили в несколько раз посредством обновленной архитектуры – теперь отражение и переотражение можно просчитывать в режиме реального времени.



Nvidia Corporation – одна из крупнейших компаний по разработке графических ускорителей, а также процессоров. Основанная в 1993 году корпорация имеет свои филиалы почти во всех крупных городах по всему миру. Под брендом компании также выпускаются передовые наборы системной логики. Технологии компании могут быть использованы под любые платформы, в том числе для мобильных ПК и ноутбуков.


Мирослава Донцова
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