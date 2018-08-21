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| | Snapchat дал сбои по всему миру

Snapchat дал сбои по всему миру

Сегодня, 12:21

Это коснулось большей части Европы, включая Великобританию, а также некоторых регионов Северной Америки и Австралии.

Приложение перестало отвечать на запросы около 8 утра во вторник. Сотни пользователей стали атаковать сайты технической поддержки Snapchat. На сайте Down Detector уже в первый час после начала сбоев были зафиксированы более 700 жалоб пользователей со всего мира. Раздосадованные любители приложения сетовали на невозможность принимать и отправлять изображения, а также обновлять контент. Наиболее частые сообщения гласили: «У меня одного не работает Snapchat?». Через 15 минут после начала сбоев технические службы начали устранять неполадки и вскоре приложение возобновило привычную работу.

На своей странице в микроблоге Twitter администрация дала подтверждение об ошибке в функционале и пообещала внимательно изучить проблему, чтобы в дальнейшем избежать повторных неполадок. Популярным приложением Snapchat ежедневно пользуются 166 миллионов человек. Оно позволяет обмениваться самоудаляющимися сообщениями и снимками. Информация о сбоях в работе приложения нередко вызывает недовольство пользователей. В России это привычно связывают это с кознями Роскомнадзора.


Дмитрий Брокгауз
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