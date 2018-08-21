Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Мнения

Трамп озвучил условия для снятия санкций с России

Американский лидер заявил, что готов поднять вопрос о снятии санкций с РФ только в том случае, если

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

Пришельцы следят за землянами?: В Аризоне заметили три странных НЛО «Я не ставлю рамок»: Ольга Бузова рассказала о геях и сексе на шоу «Замуж за Бузову» Apple даст поклонникам iPhone более быструю беспроводную зарядку «Максим - Вы романтик»: Галкин поразил фанатов эффектным видео в Instagram Snapchat дал сбои по всему миру Плохая или хорошая привычка: Ученые выяснили, как сексуальные фантазии влияют на отношения Редкий видеоролик дефекации серого кита удивил пользователей Сети Кайли Дженнер публично унизила Дженнифер Лопес на премии MTV Сеть шокировало видео с аквалангистами, оседлавшими вымирающую китовую акулу Наркобарыга прислал в Apple Store килограмм метамфетамина «Дитя природы»: Голый Панин в образе первобытного человека освоил наскальную живопись Астролог раскрыла тайну развода Петросяна и Степаненко
| | Apple готовит новую модель Mac Mini для профессионального использования

Apple готовит новую модель Mac Mini для профессионального использования

Сегодня, 12:21

Сообщают об этом сотрудники Bloomberg, ссылаясь на ряд источников, ознакомленных с ближайшими планами компании.

 

Компьютер, представляющий собой, по сути, небольшую «коробку», к которой подключается внешний монитор, получит новый процессор и опции памяти, что может несколько повысить ценник на устройство.

Впервые данную модель презентовали еще в 2005 году, сейчас ее стоимость доходит до 500 долларов. Согласно данным Bloomberg, помимо новой модели Mac Mini, которая готовится для профессионального использования, на регулярной осенней презентации будут показаны сразу три модели iPhone, часы Apple Watch с увеличенным размером экрана, а также ряд обновленных планшетов. Также компания намерена выпустить новую версию MacBook Air, спустя три года после последнего значительного обновления.

По данным Bloomberg, ноутбуки Apple, скорее всего, покажет в октябре, дабы отделить их от своей ежегодной сентябрьской презентации смартфонов.

Обновленные компьютеры MacBook Air появятся после того, как Apple сообщила о снижении квартальных продаж своих компьютеров Mac более чем на 13 процентов в июле. Этот показатель стал для компании самым низким с 2010 года.


Николай Офицеров
Новости по теме
Apple представит iPhone SE2 и iPad 2018 27 марта
Apple представит iPhone SE2 и iPad 2018 27 марта

Представители бренда Apple озвучили официальную дату презентаций гаджетов iPhone SE2 и iPad-2018. Новинки будут представлены вниманию пользователей 27 марта в…

Bloomberg: Apple выпустит к концу 2018 года шумоподавляющие наушники
Bloomberg: Apple выпустит к концу 2018 года шумоподавляющие наушники

Одна из ведущих корпораций в сфере финансовых консультаций Bloomberg проинформировала о новом проекте Apple. По данным сведениям, к концу текущего года…

Смартфон Samsung Galaxy S9+ mini получит новое имя
Смартфон Samsung Galaxy S9+ mini получит новое имя

Гаджет Samsung Galaxy S9+ mini получит новое имя в целях популяризации на китайском рынке. Большинство производителей ради увеличения объемов продаж предлагают…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости