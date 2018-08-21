Apple готовит новую модель Mac Mini для профессионального использования

Сообщают об этом сотрудники Bloomberg, ссылаясь на ряд источников, ознакомленных с ближайшими планами компании.

Компьютер, представляющий собой, по сути, небольшую «коробку», к которой подключается внешний монитор, получит новый процессор и опции памяти, что может несколько повысить ценник на устройство.

Впервые данную модель презентовали еще в 2005 году, сейчас ее стоимость доходит до 500 долларов. Согласно данным Bloomberg, помимо новой модели Mac Mini, которая готовится для профессионального использования, на регулярной осенней презентации будут показаны сразу три модели iPhone, часы Apple Watch с увеличенным размером экрана, а также ряд обновленных планшетов. Также компания намерена выпустить новую версию MacBook Air, спустя три года после последнего значительного обновления.

По данным Bloomberg, ноутбуки Apple, скорее всего, покажет в октябре, дабы отделить их от своей ежегодной сентябрьской презентации смартфонов.

Обновленные компьютеры MacBook Air появятся после того, как Apple сообщила о снижении квартальных продаж своих компьютеров Mac более чем на 13 процентов в июле. Этот показатель стал для компании самым низким с 2010 года.

Николай Офицеров