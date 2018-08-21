Специалисты рассказали, для чего нужны «умные» зеркала

Технология ещё не вышла на большой рынок, но эксперты уверены, что её ждёт большое будущее.

Одним из лучших представителей «умных» зеркал эксперты назвали Viio Vezzo. Устройство может зачитать пользователю аудиокнигу, поставить музыку или рассказать последние новости. Подключить девайс можно к смартфону с помощью Bluetooth. Датчики Viio Vezzo определяют процент естественного освещения, подстраивает светодиодные датчики, и в комнате получается мягкое, тёплое свечение. Благодаря встроенному микрофону через зеркало можно даже позвонить. Зеркало размером 75х75 см стоит 445 долларов и весит около 10 кг.

Круглое 20-сантиметровое зеркало Sensor Mirror Trio от компании The Simplehuman стоит 300 долларов и отлично подойдёт для решения косметических проблем. Устройство оснащено датчиком движения и автоматически включается, когда человек приближается. Яркость изображения подстраивается под освещение в комнате, но эту функцию можно отлучить. Более дешёвая модель от того же производителя Sensor Mirror Pro за 250 долларов увеличивает изображение в 5 раз без потери качества, а разноцветные лампочки нужны для отличных селфи.

HiMirror Plus + за 269 долларов поможет найти прыщи, забитые поры, красные пятна, морщины и тёмные круги под глазами. Это «умное» зеркало предназначено для фиксирования изменений в коже. Человек проходит курс лечения или использует новое косметическое средство, после чего зеркало делает несколько снимков для сравнения. Логичнее всего повесить девайс в ванной, но большинство специалистов смутили камеры, которые могут следить за хозяином.

Яна Белова